https://static.news.ru/photo/fd34f6fa-b41e-11e9-9b8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Российская и иранская делегации встретились «на полях» 13-го раунда международной встречи высокого уровня по Сирии.

Россию на переговорах представляют спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИДа Сергей Вершинин, от Ирана выступит помощник главы МИДа Али Аскар Хаджи, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что на встрече высокого уровня в «астанинском формате» по Сирии впервые будут представители Ливана и Ирака в качестве наблюдателей. Он добавил, что саммит в «астанинском формате» в Турции состоится после встречи в Нур-Султане.