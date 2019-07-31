Российская и иранская делегации встретились «на полях» 13-го раунда международной встречи высокого уровня по Сирии.
Россию на переговорах представляют спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИДа Сергей Вершинин, от Ирана выступит помощник главы МИДа Али Аскар Хаджи, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что на встрече высокого уровня в «астанинском формате» по Сирии впервые будут представители Ливана и Ирака в качестве наблюдателей. Он добавил, что саммит в «астанинском формате» в Турции состоится после встречи в Нур-Султане.