Пензенских чиновников обязали отговаривать женщин от абортов

https://news.ru/storage/news/57d087e16a743a6b26d0130ffed1aa82/e49d9804-8a21-4d63-bca9-3bf883d0da5e_850.jpg АГН «Москва»/Александр Авилов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обязал местных чиновников участвовать в переубеждении решившихся на аборт женщин. Последние должны будут проходить спецкомиссию, в которую входят глава района, заместитель по социальным вопросам, главный врач и психолог.

«Нужно делать все, чтобы она оставила ребенка. За каждого нужно биться, чтобы он родился. Не обманывать мам, а убеждать, чтобы оставили, и потом помощь оказывать и сопровождать, иначе вам потом никогда не поверят», — приводит его слова портал Penzainform.

Губернатор пообещал увольнять тех чиновников, которые будут игнорировать распоряжение.

Ранее News.ru писал о том, что парламент Ирландии одобрил законопроект о легализации абортов. Депутаты разрешили женщинам по собственному желанию избавление от ребёнка медицинским способом на сроке до 12 недель. По требованию врачей аборт можно сделать до 24 недель беременности.