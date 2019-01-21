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Пензенских чиновников обязали отговаривать женщин от абортов

АГН «Москва»/Александр Авилов

политика [ версия для печати ]

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обязал местных чиновников участвовать в переубеждении решившихся на аборт женщин. Последние должны будут проходить спецкомиссию, в которую входят глава района, заместитель по социальным вопросам, главный врач и психолог.

«Нужно делать все, чтобы она оставила ребенка. За каждого нужно биться, чтобы он родился. Не обманывать мам, а убеждать, чтобы оставили, и потом помощь оказывать и сопровождать, иначе вам потом никогда не поверят», — приводит его слова портал Penzainform.

Губернатор пообещал увольнять тех чиновников, которые будут игнорировать распоряжение.

Ранее News.ru писал о том, что парламент Ирландии одобрил законопроект о легализации абортов. Депутаты разрешили женщинам по собственному желанию избавление от ребёнка медицинским способом на сроке до 12 недель. По требованию врачей аборт можно сделать до 24 недель беременности.


#чиновники #пенза #аборты
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