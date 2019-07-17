В среду журналисты попросили главу МИД РФ Сергея Лаврова порассуждать о «китайской угрозе». Не секрет, что в медийном пространстве достаточно регулярно выступают эксперты, которые бьют тревогу. Иногда даже откровенно паникуют. Но правы ли они? Ответ Лаврова не остался без внимания в Пекине.

В интервью газете «Аргументы и факты» глава МИД РФ прокомментировал информацию о том, что на российском Дальнем Востоке и в Сибири проживают 12 миллионов китайцев. По мнению Лаврова, достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи «явно преувеличены».

Российско-китайский пограничный вопрос давно и окончательно урегулирован. Отсутствие территориальных претензий зафиксировано в двустороннем Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года. На этом фоне попытки раскручивать миф о „китайской угрозе“ — дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие российско-китайских связей, — отметил министр.

В Пекине, конечно, просто могли бы принять к сведению заявления Лаврова. Но там предпочли не отмалчиваться, а наоборот официально прокомментировать интервью российского министра. МИД ответил МИДу.

Китай высоко ценит слова, которые сказал министр иностранных дел Лавров о российско-китайских отношениях, и поддерживает его позицию... В течение многих лет мы предоставляли друг другу надежную и значительную поддержку и достигли глубокого уровня политического взаимодоверия. Факты доказали нам, что подобный род отношений между двумя ведущими державами обладает большой силой и широким потенциалом. Эти отношения наделили нас уверенностью и способностью противостоять любым вызовам. Любые попытки спровоцировать раскол между Китаем и Россией обречены на провал, — заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Но то точка зрения министра иностранных дел РФ. То есть официальная позиция Москвы. А что по поводу «китайской угрозы» для России думают на экспертном уровне? Все ли согласны с Лавровым?

Сергей Лавров на переговорах в Пекине Yan Yan/Xinhua/Global Look Press

Некоторое время назад РИА Новости опубликовала авторскую статью, в которой можно прочитать, что далеко не все аналитики готовы согласится с позицией МИД РФ.

Таких экспертов у нас не десятки и даже не сотни. Тысячи экспертов разрабатывают тему Китайской Угрозы, грозящей нам „точками колониального гнета“ в форме инвестиций, — говорится в статье.

Какова же их «свежая» аналитика? Россия готова, по мнению оппонентов Лаврова, к экономическому поглощению Китаем.

Как можно было так просто сдать свою зону влияния и ринуться в китайский капкан добровольно? Здесь будет испробован китайский механизм инвестирования: от страны-партнера только недра и законодательные гарантии, от Китая — инвестиции, оборудование и рабочая сила. То есть Китай даже не рабочие места создает, а точки колониального гнета. Точно такие, какие он выстроил в Африке, — ссылается РИА Новости на независимых отечественных экспертов.

При этом, правда, сам автор данной стать явно думает иначе. Он уверен, что на самом деле избавиться от «китайской угрозы» очень просто.

Достаточно всего лишь перестать приписывать этой стране западные исторические злодейства, умноженные на десять...Китайская Угроза у нас, если разобраться, почти в ноль копирует Русскую Угрозу, которой успешно пугают своих граждан элиты стран Европы, — подытоживается в статье.

Но разве в нашей стране ищут легких путей?