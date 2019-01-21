Педерсен считает роль РФ и ООН главной в сирийском вопросе

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен уверен, что урегулирование ситуации в Сирии возможно только при тесном сотрудничестве с Россией. Педерсен сейчас находится с визитом в Москве.
В его планы входит работа над предоставлением сирийским беженцам условий для возвращения на родину и ликвидацией кризиса. По его словам, ООН и Россия сейчас в хороших отношениях. Педерсен намерен развивать их и дальше.
«Потому что считаю, что как Россия, так и ООН играют ключевую роль в продвижении вперёд политического процесса в Сирии», — заявил посланник.
Ранее News.ru писал о том, что глава МИД Сирии Валид Муаллем впервые встретился с новым спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Переговоры прошли в Дамаске. По словам сирийского министра, он готов сотрудничать с Педерсеном, чтобы достичь политического урегулирования