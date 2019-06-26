https://static.news.ru/photo/c5864b14-97ef-11e9-a603-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) устроит второй тур по избранию вице-спикера. На этот пост претендует замглавы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как сообщает « Интерфакс », его кандидатуру выдвинули в начале пленарного заседания, однако делегация Украины опротестовала этот вариант. В результате тайное голосование за Слуцкого проводилось весь день 25 июня.

В нём участвовали 198 членов Ассамблеи из 316. Необходимое количество голосов для прохождения на пост — 159, за Слуцкого проголосовал 101 человек. Во втором туре ему будет необходимо набрать простое большинство от 159 человек, голосовавших в первый раз.

Ранее News.ru писал, что Госдума утвердила состав своей части делегации в ПАСЕ. Она состоит из 11 представителей и такого же количества замов. Помимо Слуцкого, туда входят Ирина Роднина, Шамсаил Саралиев, Оксана Пушкина, Леонид Калашников, Пётр Толстой, Игорь Лебедев, Сергей Пахомов, Николай Рыжак, Светлана Журова и Вера Ганзя.