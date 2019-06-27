https://static.news.ru/photo/3ecda59c-98fb-11e9-854e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к России о возобновлении расследования убийства политика Бориса Немцова. В документе отмечается, что следствие упустило ряд улик.

В частности, сыщики не приобщили к делу видеозаписи с камер Федеральной службы охраны, которая отвечает за безопасность Кремля. Авторы документа также утверждают, что были допрошены не все возможные свидетели. Составители резолюции подчёркивают, что имеются несоответствия в судмедэкспертизе, касающиеся обнаруженных пуль, гильз и ранений, полученных Немцовым.

Комментируя доклад, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал его «политизированным и ангажированным».

Это доклад не о Немцове, а об использовании его имени как инструмента демонизации России на площадке ПАСЕ, — приводит его слова ТАСС.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет.

9 марта комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил резолюцию о санкциях против причастных к убийству российского политика Бориса Немцова.

Документ был внесён по случаю четвёртой годовщины смерти Немцова. В тексте осуждаются российские власти, которые, как предполагают авторы резолюции конгрессмен-демократ Элиот Энгел и сенатор-республиканец Марко Рубио, скрыли информацию о преступлении.

Они также призвали американских политиков «во время любых контактов с правительством РФ поднимать вопрос убийства Немцова и подчёркивать необходимость привлечения заказчиков и исполнителей к ответственности».

В 2018 году в Вашингтоне, Киеве и Вильнюсе именем Немцова назвали скверы и площадь, расположенные рядом с российскими диппредставительствами.

9 февраля глава партии ПАРНАС Михаил Касьянов предложил установить на Большом Москворецком мосту в центре Москвы памятный знак в честь политика Бориса Немцова. Соответствующую просьбу он направил в Московскую городскую думу, писал News.ru.