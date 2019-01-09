ПАСЕ предложила разделить делегацию из РФ на шесть полов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предложила депутатам Госдумы сформировать делегацию для участия в зимней сессии ассамблеи.
В документе указаны критерии о том, как именно должна быть сформирована делегация из Российской Федерации.
Коллеги из ПАСЕ рекомендуют соблюдать не только фракционный принцип, но и принцип равноправия полов. При этом количество полов указано шесть.
Этот вопрос должен быть решён даже в том случае, если один член парламента «вот такого отдельного пола», заявил вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой.
По его словам, вопрос уже подробно обсуждался на Совете нижней палаты российского парламента.
Решение будет озвучено через неделю, так как все критерии необходимо тщательно изучить и ознакомиться в полной мере с «передовым европейским опытом», отметил Толстой.
Вице-спикер подчеркнул, что Россия продолжит диалог с коллегами ПАСЕ, будет проведена ещё одна консультация в рамках Совета.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российская сторона пока не видит оснований возвращаться в ПАСЕ и возобновлять её финансирование из-за противоречий между уставом и регламентом, писал News.ru.