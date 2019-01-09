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ПАСЕ предложила разделить делегацию из РФ на шесть полов

Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предложила депутатам Госдумы сформировать делегацию для участия в зимней сессии ассамблеи.

В документе указаны критерии о том, как именно должна быть сформирована делегация из Российской Федерации.

Коллеги из ПАСЕ рекомендуют соблюдать не только фракционный принцип, но и принцип равноправия полов. При этом количество полов указано шесть.

Этот вопрос должен быть решён даже в том случае, если один член парламента «вот такого отдельного пола», заявил вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой.

По его словам, вопрос уже подробно обсуждался на Совете нижней палаты российского парламента.

Решение будет озвучено через неделю, так как все критерии необходимо тщательно изучить и ознакомиться в полной мере с «передовым европейским опытом», отметил Толстой.

Вице-спикер подчеркнул, что Россия продолжит диалог с коллегами ПАСЕ, будет проведена ещё одна консультация в рамках Совета.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российская сторона пока не видит оснований возвращаться в ПАСЕ и возобновлять её финансирование из-за противоречий между уставом и регламентом, писал News.ru.


#госдума #Совфед #приглашение #ПАСЕ
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