https://static.news.ru/photo/d2bf352c-b390-11e9-910e-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин посоветовал главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой «посылать подальше» людей, которые пытаются оказывать давление на ЦИК. Об этом она рассказала на заседании ведомства.

По её словам, существует представление о том, что ей кто-то звонит и говорит, кого следует регистрировать, а кого нет. Такую точку зрения она назвала «ущербной», передаёт корреспондент News.ru.

Я клянусь, я бы тут ни дня не сидела, если бы кто-то мне из какого-то кабинета командовал и говорил, — подчеркнула она.

Глава Центризбиркома отметила, что глава государства заявил о полном доверии и предоставил ей возможность работать так, как она считает нужным.

Во время встречи с независимыми кандидатами в Московскую городскую думу стало заметно непонимание значения понятия «политическая воля», заключила она.