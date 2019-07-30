https://static.news.ru/photo/e502a720-b370-11e9-b510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд проинформирован о ходе избирательной кампании в России. Об этом на заседании Центризбиркома сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, она подробно рассказала ему «о том, что происходит с выборами» и постаралась донести до него официальную позиция, чтобы у того «была максимальная картина» происходящего.

Памфилова уточнила, что у неё и Ягланда «было многолетнее сотрудничество», когда она занималась правозащитной деятельностью. Поэтому политик посчитал важным выслушать и её точку зрения как главы Центризбиркома.

Вместе с тем она подчеркнула, что у генсека Совета Европы имеются «большие возможности получать информацию из разных источников».

Ранее, как писал News.ru, Ягланд заявил о намерении связаться с Памфиловой, чтобы обсудить ситуацию с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму, которая вызвала обеспокоенность в Совете Европы. Он также призвал организовать и провести честные выборы.