Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд проинформирован о ходе избирательной кампании в России. Об этом на заседании Центризбиркома сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
По её словам, она подробно рассказала ему «о том, что происходит с выборами» и постаралась донести до него официальную позиция, чтобы у того «была максимальная картина» происходящего.
Памфилова уточнила, что у неё и Ягланда «было многолетнее сотрудничество», когда она занималась правозащитной деятельностью. Поэтому политик посчитал важным выслушать и её точку зрения как главы Центризбиркома.
Вместе с тем она подчеркнула, что у генсека Совета Европы имеются «большие возможности получать информацию из разных источников».
Ранее, как писал News.ru, Ягланд заявил о намерении связаться с Памфиловой, чтобы обсудить ситуацию с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму, которая вызвала обеспокоенность в Совете Европы. Он также призвал организовать и провести честные выборы.