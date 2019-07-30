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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд проинформирован о ходе избирательной кампании в России. Об этом на заседании Центризбиркома сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, она подробно рассказала ему «о том, что происходит с выборами» и постаралась донести до него официальную позицию, чтобы у того «была максимальная картина» происходящего. Памфилова уточнила, что...