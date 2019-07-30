Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила девять жалоб от оппозиционных кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации. Две из них — от Константина Лисицы и Юлии Серебрянской — будут рассмотрены 1 августа.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, также жалобы поступили от Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Екатерины Игнатовой, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ирины Собяниной, передаёт корреспондент News.ru.
Требование зарегистрировать всех, кто собрал подписи, выполнить невозможно, предупредила Памфилова.
Как писал News.ru, ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд проинформирован о ходе избирательной кампании в России.