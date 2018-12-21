Палестина ждёт от России давления на ХАМАС

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Рияд аль-Малики

Палестинское правительство надеется, что Россия сможет оказать давление на движение ХАМАС, чтобы его участники соблюдали достигнутые в прошлом году договорённости, сообщил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

По его словам, Палестина приветствует любые действия российской стороны в содействии процесса межпалестинского урегулирования.

Он подчеркнул, что в свою очередь государство готово работать над преодолением раскола и восстановлением единства.

«Это является приоритетом палестинских властей», — отметил Рияд аль-Малики.

Глава МИДа страны отметил, что раскол вредит интересам граждан, передаёт РИА Новости.

Как сообщал News.ru, ранее замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что российское правительство пригласило лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию посетить Москву. Политик уточнил, что визит может состояться уже в начале будущего года.