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Отставка Мэттиса поставила Трампа в трудное положение

Джеймс Мэттис и Дональд Трамп Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джеймс Мэттис и Дональд Трамп

политика [ версия для печати ]

Политологи затруднились предположить, кто может возглавить Пентагон после ухода со своего поста министра обороны США Джеймса Мэттиса, который подал в отставку, громко хлопнув дверью в виде публичного письма президенту Дональду Трампу. Причиной стала кардинальная разница во взглядах Трампа и Мэттиса.

Не сходились они во мнениях и раньше. Но точкой кипения для главы Минобороны стало решение американского лидера вывести войска из Сирии.

«Неясно в данный момент, кто может заменить Мэттиса, но кто бы ни это ни был, это скажет нам много о том, как решительно Трамп хочет изменить привычный военный фокус США», — приводит мнение политического аналитика Эндрю Корыбко телеканал «360».

Политолог Александр Рар также отметил, что назвать вероятного кандидата на место Мэттиса сложно, так как глава Соединённых Штатов «меняет окружение как перчатки». При этом, отметил он, Трамп вынужден балансировать между собственными желаниями и мнением окружения.

«Возможно, возьмёт человека, который с ним не согласен, чтобы успокоить окружение. Это должна быть сбалансированная политика, которую сейчас трудно предугадать. Думаю, что будет человек из военного истеблишмента», — высказал мнение эксперт.

Он напомнил, что во время президентства Трампа свои посты покинуло немало чиновников. По словам специалиста, это происходит потому, что нынешний президент — бизнесмен, а не дипломат. Он привык к беспрекословному выполнению своих требований. И если этого не происходит, он указывает на дверь.

При этом сам вывод войск из Сирии, по мнению политологов, связан с желанием американского лидера заявить на весь мир о своей победе над террористами. Мэттис же выступал за то, чтобы и оставить в Сирии американские войска, и продолжать играть «роль жандарма во всём мире».

Более того, Дональд Трамп не хочет, чтобы кто-то из окружения стал опасным для него. Это ещё одна причина, по которой он не даёт засиживаться чиновникам на местах.

Нежелание и неумение президента страны работать в команде отметил и доктор политических наук Дэниел Уорнер. По его словам, Трамп «привык делать бизнес, принимая решения самостоятельно».

«Он не привык работать в команде. Он считает, что бы он ни решил, это должно произойти. Многие люди, которые с ним работали, поняли, что он не слушает других, он даже не хочет слышать их», — сказал он.

Уорнер также подчеркнул, что Мэттис «очень популярен в Пентагоне». В том числе и поэтому найти ему замену будет очень сложно.

Как ранее сообщал News.ru, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке на следующий день после заявления главы Белого дома о выводе американских войск из Сирии. В своём публичном письме 68-летний генерал пожелал Трампу найти министра, который сможет сойтись с ним во взглядах на сирийскую и другие проблемы.


#дональдтрамп #сша #сирия #джеймсмэттис
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