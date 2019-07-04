https://static.news.ru/photo/9c5107d8-9eb2-11e9-a8f0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Boensch, B./Arco Images GmbH

Резолюцию об необходимости отмены санкций в отношении России внесут на рассмотрение в словацкий парламент.

Документ находится в финальной стадии подготовки. Как рассказал автор инициативы, депутат Нацсовета страны Петер Марчек, в нём содержится призыв к аннуляции антироссийских санкций, негативно влияющих на экономику Словакии и других членов Евросоюза, передают « Известия ».

По словам Марчека, число недовольных прозападной политикой республики растёт. Политик подчеркнул, что предложенная отмена санкций не означает разрыв отношений с США и другими странами Запада.

Как уже писал News.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет возможность сблизиться с Европейским союзом. Однако, по его мнению, всё зависит не от Москвы.