https://static.news.ru/photo/8ffda3d0-a027-11e9-9a85-fa163e074e61_1024.jpg Олег Морозов Фото: council.gov.ru

Сенатор Совета Федерации Олег Морозов заявил, что отказ журналисту российского государственного СМИ Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе прессы является показателем двойных стандартов.

По его мнению, на Западе считают, что свободу СМИ не нужно применять к журналистам из РФ, передаёт РИА Новости . Москву изначально считают конкурирующей стороной, отметил политик.

Это классика двойных стандартов, — подчеркнул он.

Член Совфеда добавил, что ограничения, направленные на Россию, в западных странах считаются стандартом, так как там боятся настоящей свободы журналистики.

Ранее News.ru писал, что организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая должна состояться 10–11 июля в Лондоне, отказались выдать аккредитацию корреспонденту агентства Sputnik. В ответе, который получил журналист, было сказано, что его заявка отклонена по «рекомендации Дженни».