Сенатор Совета Федерации Олег Морозов заявил, что отказ журналисту российского государственного СМИ Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе прессы является показателем двойных стандартов.
По его мнению, на Западе считают, что свободу СМИ не нужно применять к журналистам из РФ, передаёт
Это классика двойных стандартов, — подчеркнул он.
Член Совфеда добавил, что ограничения, направленные на Россию, в западных странах считаются стандартом, так как там боятся настоящей свободы журналистики.
Ранее News.ru писал, что организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая должна состояться 10–11 июля в Лондоне, отказались выдать аккредитацию корреспонденту агентства Sputnik. В ответе, который получил журналист, было сказано, что его заявка отклонена по «рекомендации Дженни».