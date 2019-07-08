Нынешние выборы в Мосгордуму проводятся исключительно по мажоритарной системе. От голосования по партийным спискам уходящая Дума предпочла отказаться. Что вызвало горячие протесты нашей разнообразной оппозиции, которая сочла такую форму голосования выигрышной исключительно для партии власти. Парадокс, однако, этих выборов в том, что ни один из потенциальных претендентов на парламентские городские мандаты не идёт под знаменем «Единой России». Нынче все бойцы предвыборного фронта сплошь независимые.

К слову, сбор подписей играл ещё и роль популяризатора выборов, которые, если судить по опросам ВЦИОМа, пока не слишком интересуют горожан. Даже вспыхнувшие скандальчики с тайными съёмками процесса якобы подделывания подписей конвейерным способом или по поводу поливания кого-то из сборщиков жидким раствором конского навоза скорее вернули грядущие выборы в информационную городскую повестку.

Естественно, прежде всего продвинутая общественность будет следить за судьбой списков кандидатов внесистемной оппозиции. Хотя для некоторых из них отстранение на этапе сверки подписей, когда можно обвинить власти в парализующем страхе перед их персонами, более выигрышный вариант, чем прямое поражение при голосовании.

Но уже есть первые сенсации. Далеко не все претенденты на городские мандаты смогли просто физически собрать необходимое число подписей. Так сказать, вчерне. Надо ведь было получить поддержку трёх процентов от количества зафиксированных избирателей в округе. В среднем это число колеблется от четырёх до пяти с половиной тысяч.

Так вот, сразу за бортом финального забега в Мосгордуму оказался «яблочник», глава муниципального совета района Якиманка — Андрей Морев. Надо сказать, что либералы два года назад очень гордились тем, что смогли возглавить несколько таких советов — Тверской, Якиманка, Красносельский. И вот выходит, что сбор автографов стал для Морева своеобразным плебисцитом, референдумом подтверждения доверия жителей, подводящим итоги его двухгодичной деятельности. В результате только чуть больше трёх тысяч автографов из нужных четырёх тысяч семисот.

Андрей Морев Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Яблочникам в этот раз сбор подписей давался особенно трудно. Несколько их кандидатов так и не смогли выполнить норматив. Сообщается, что среди них, например, бывший журналист «Коммерсанта» Виктор Хамраев. Видимо, партийный лозунг, что Крым — украинский, не вдохновляет даже фрондирующую интеллигенцию.

А вот находящийся в некоторой партийной опале бывший формальный лидер «Яблока» Сергей Митрохин отрапортовал о том, что собрал подписей с избытком, в расчёте на неизбежную отбраковку их части.

Надо сказать, что изначально в центре внимания были события в двух «интеллигентских» округах — № 43 (Арбат, Хамовники, Красная Пресня) и № 45 (Басманный, Красносельский округа). Так вот, по предварительным данным, в округе № 43, в котором изначально собиралась баллотироваться Нюта Федермессер, все основные фигуранты грядущего ристалища прошли «чистилище» с запасом. Речь идёт об известном актёре Андрее Соколове. И даже футболист Дмитрий Булыкин с помощью своих активистов сколлекционировал четыре тысячи девятьсот подписей. Так что, если комиссия не найдёт большого числа фальшивок в представленных списках, то округ действительно будет привлекать к себе основное внимание наблюдателей. Борьба будет нешуточной.

На финиш вышли и самые заметные кандидаты в № 45 — обладающий некоторым административным ресурсом глава совета округа Красносельский Илья Яшин и проректор ВШЭ Валерия Касамара, портрет которой смотрит на избирателей даже с билбордов.

Так что теперь все ждут приговора экспертов-графологов и застыли на низком старте. Всё интересное ещё впереди.