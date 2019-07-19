https://static.news.ru/photo/fd664a60-abd2-11e9-83df-fa163e074e61_1024.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что не смог бы работать в правительстве президента США Дональда Трампа. Он объяснил это тем, что является российским гражданином.

Я и свою жизнь, и жизнь своих детей ассоциирую с Россией, — сказал Орешкин в интервью радиостанции « Эхо Москвы ».

Он также добавил, что не разделяет международный принцип экономической политики США, и согласился с тезисом некоторых экспертов о том, что Америка перестала быть страной равных возможностей.

Ранее, как писал News.ru, Орешкин заявил, что следующий глобальный кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе, но заверил, что Россия встретит его во всеоружии.