Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что не смог бы работать в правительстве президента США Дональда Трампа. Он объяснил это тем, что является российским гражданином.
Я и свою жизнь, и жизнь своих детей ассоциирую с Россией, — сказал Орешкин в интервью радиостанции «
Эхо Москвы».
Он также добавил, что не разделяет международный принцип экономической политики США, и согласился с тезисом некоторых экспертов о том, что Америка перестала быть страной равных возможностей.
Ранее, как писал News.ru, Орешкин заявил, что следующий глобальный кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе, но заверил, что Россия встретит его во всеоружии.