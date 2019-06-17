https://static.news.ru/photo/0dad22ea-911b-11e9-9635-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Новый замминистра экономического развития Михаил Бабич будет курировать в ведомстве в том числе вопросы интеграции Союзного государства, ЕАЭС и СНГ. Об этом заявил глава МЭР Максим Орешкин.

Начинаем мы с вопроса международной повестки. Все три основные контринтеграции, именно этим вопросом приоритетно будет заниматься Михаил Викторович. Первая контринтеграция — это Союзное государство Россия-Белоруссия, здесь у нас максимальная степень интеграции, — цитирует его ТАСС .

Министр напомнил, что в настоящее время «в активной фазе находится обсуждение повестки исполнения союзного договора 1999 года». В связи с этим Бабич «активно подключится к этой работе» и знает о ней «не понаслышке по своему предыдущему рабочему месту послом в Белоруссии».

Второй пункт интеграции — это ЕврАзЭС. Третий пункт интеграции — СНГ. Здесь тоже есть большой объём вопросов, нужно будет сейчас активно систематизировать ту повестку и, конечно же, сформулировать те основные направления, по которым мы будем двигаться вперёд, — заключил Орешкин.

Как писал News.ru, ранее Михаил Бабич был назначен заместителем министра экономического развития России. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. С должности посла России в Белоруссии он был снят в конце апреля после того, как начальник управления информации и цифровой дипломатии МИДа соседней страны Анатолий Глаз заявил, что методы работы на посту главы диппредставительства Москвы превращают экс-полпреда Владимира Путина в Поволжье «в счетовода либо подающего надежды бухгалтера».