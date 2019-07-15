В понедельник глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин торжественно объявил: «Машины мы делать уже научились». Получается, что с одной из вековых российских проблем страна с горем пополам начала справляться. Теперь очередь за второй бедой — дорогами.

Кому только не приписывается авторство фразы про дороги и дураков. Одни уверены, что первым о двух главных бедах России обмолвился Николай Гоголь. Другие считают, что авторство принадлежит Салтыкову-Щедрину. Третьи парируют — Николаю Карамзину. Есть и такие, кто утверждает, что именно император всероссийский Николай I обронил эту фразу, ознакомившись с творчеством французского маркиза де Кюстина. Тот якобы нелестно описал своё горе-путешествие в Россию.

С тех пор, безусловно, много воды утекло. Однако озвученные императором беды так никуда и не делись. Касательно конкретно отечественного автопрома до сих пор полно тех, кто уверен, что машины у нас на конвейерах делают далеко не руками. Или растут эти руки не оттуда, откуда надо бы.

Десятилетиями говорили и о дурацкой организации труда, и о не менее дурацких комплектующих. В итоге кузова ржавели на глазах, двигатели выходили из строя, даже не дождавшись окончания гарантийного срока, а тормоза скрипели так, словно душа машины кричала от боли. И не только её душа, но и каждого рискнувшего купить произведение российского автопрома. А потом, усевшись за руль такой машины, многие задавались вопросом, кто тут настоящий дурак? Тот, кто собирал это «чудо инженерной мысли», или покупатель?

Даже Орешкин сегодня признал, что вокруг него многие пыхтели, узнав о его выборе машины для министерского тест-драйва.

Те журналисты, которые со мной ехали в этой поездке, сначала были негативно настроены, но когда мы проехали вместе 1,3 тыс. км — и спина не болит, и машина себя ведёт очень хорошо, — настроение и отношение к машине изменилось, — рассказал министр.

Недруги, без сомнения, тут же возразят, что ничего другого от министра и не ждали. Дескать, кому ещё бесплатно рекламировать российские машины, как не министру экономического развития страны? Он ведь не станет публично признаваться в том, что автопром России под его чутким надзором не развивается, а продолжает деградировать.

Но если всё действительно так плохо, как утверждают критики, тогда зачем вообще нужно было Орешкину лезть в воду не зная броду? Тем более выбирать такой длинный маршрут. А если бы заглох на полпути? А если бы колёса отвалились? Вот бы «реклама» получилась? Другой наверняка полетел бы в Тольятти на самолёте. Без проблем. Спокойно и без приключений себе на голову.

Но Орешкин рискнул. И машина его не подвела. Теперь у министра явно появился ещё один друг — стальной конь, так сказать. Причём российского производства.

Машина показала себя очень хорошо. Я уже здесь сказал, машины мы делать научились, — отметил Орешкин в понедельник по итогам поездки.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что министр планирует поехать на форум моногородов в Тольятти. Причём без сопровождения ГИБДД и лично за рулём автомобиля LADA XRAY. Маршрут он себе выбрал не из лёгких: Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти. Основную цель вояжа Орешкина в его министерстве описали следующим образом: подготовить позицию для финального решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7.

И вот как раз российскими дорогами Орешкин явно остался недоволен. Чуть колесо не проколол — с нескрываемой досадой в голосе рассказал министр журналистам.

Осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили, — заметил он.

Впрочем, сгущать краски министр явно не собирался. С дорогами, по его словам, в России тоже всё уже не так уж плохо.

Но с другой стороны, большая часть дорог находится уже в хорошем состоянии, и реконструкция федеральных трасс идёт, и региональные дороги в большей своей части уже в пристойном состоянии, — отметил Орешкин.

Так сделал ли он свой выбор? Справился ли с поставленной самому себе задачей?

Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой, и новая трасса будет дополнением к тому, что сейчас есть. Это будем обсуждать с премьер-министром на совещании, — сообщил Орешкин в Тольятти в кулуарах форума по развитию моногородов РФ.

Нет сомнений, что своим автопробегом министр остался вполне доволен. Понятное дело — ведь и спина не болит, и машина себя повела очень хорошо. Как будто у неё был выбор!