По случаю круглого юбилея бессменный лидер КПРФ получил очередную правительственную награду. В переломном 2014 году его наградили «за большой вклад в социально-экономическое развитие страны» орденом Александра Невского (даром, что ли, высидел в Госдуме погоны полковника), а ныне отметили еще и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Видимо, формулировка также будет включать в себя положение о «большом вкладе».

Парадокс, но формально ведущий оппозиционный лидер при советской власти и мечтать не мог о наградах такого достоинства. Хотя и верно служил ей на всех этажах партийной иерархии — от орловского райкома до аппарата ЦК КПСС. И это при том, что Геннадий Андреевич не устаёт постоянно подвергать нынешний курс правительства резкой, а временами и уничижительной критике. Правда, как говорят в таких случаях, Зюганов знает правила и за условные «красные флажки» в своих антиправительственных эскападах не заходит. Да и критикует в основном он премьера и нескольких «антинародных» министров, мешающих-де подъёму промышленности и новой индустриализации страны.

Словом, бессменный депутат и лидер коммунистической фракции в Госдуме всех её созывов, Геннадий Андреевич стал неотъемлемой частью современного политического истеблишмента. И если частью двухпартийной системы России, о возможности которой часто говорят, компартия вряд ли станет, то левым крылом нынешней политической системы без особых претензий не просто на власть, но даже на представительство во власти остаётся.

Сергей Булкин/News.ru

Впрочем, даже идейные соратники неоднократно критиковали Зюганова за излишнюю осторожность, за нерешительность, за боязнь уличной борьбы. Ему пеняли, что ещё в 1996 году, когда, как считается, результаты второго тура президентских выборов были грубо фальсифицированы в пользу Бориса Ельцина, он пригрозил в знак протеста вывести на улицы и площади миллионы россиян, но так ничего для этого и не сделал. Дальше угроз не пошёл. Для таких критиков Зюганов просто могильщик левого движения. И откровенный оппортунист, как огня боящийся ответственности, которую могла бы повлечь за собой большая власть. Ему, дескать, так уютно в его нынешнем депутатском коконе.

Но для других Зюганов не только человек, который сумел после кровавых событий октября 1993 года возродить и сохранить партию, но и провести мимо всех возможных политических ловушек, способных спровоцировать её новую ликвидацию. К тому же он избежал превращения КПРФ в некое пугало для здравомыслящих людей, выиграл главное — время, необходимое для партийной перестройки и модернизации. А уж левый поворот для России, мол, всё равно неизбежен. Правда, не всем нравится излишне показной сталинизм нынешних зюгановцев, но это¸ как говорится, некая дань общему просоветскому имиджу.

К слову, у нас очень часто орден, вручаемый по случаю государственного долголетия, служит знаком того, что человеку вежливо намекают на целесообразность ухода в сторону. Мол, старикам — почёт, но более молодым — дорога. Без сомнения, не только в стране, но в отдельно взятой партии в ближайшие годы должен произойти транзит власти. Немногие верят, что старший Зюганов досидит до момента, когда он сможет передать условную «булаву» своему внуку Леониду. Тем не менее известный своим авторитарным правлением внутри партии Геннадий Андреевич весьма гибок и склонен к компромиссам в отношениях с Кремлём. И, видимо, и о транзите орденоносец поставит в известность цитадель российской власти заранее. А пока банкет в Госдуме и орден.