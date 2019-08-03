https://static.news.ru/photo/099a289a-b5b2-11e9-852e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения объектов террористов в сирийском Идлибе. Видео появилось на странице ведомства в YouTube .

На кадрах видно, что авиация РФ наносит удары по пикапу боевиков группировки «Хайят тахрир аль-Шам» (запрещена в России. — Прим.ред). Также Минобороны продемонстрировало уничтожение самоходного артиллерийского орудия и укреплений террористов на севере Хамы.

Военные действия в Сирии продолжаются с 2011 года.

Ранее, как писал News.ru, боевики обстреляли населённый пункт Кардаха сирийской провинции Латакия, в результате атаки один мирный житель погиб, трое ранены.