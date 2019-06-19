https://static.news.ru/photo/15fffac8-929f-11e9-bc04-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума утвердила состав своей части делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, депутация включает в себя 11 представителей и столько же заместителей. Для участия в сессии ассамблеи в Страсбург могут, в частности, отправиться Ирина Роднина, Шамсаил Саралиев, Оксана Пушкина, Леонид Калашников, Пётр Толстой, Игорь Лебедев, Сергей Пахомов, Николай Рыжак, Светлана Журова и Вера Ганзя. Одиннадцатым представителем нижней палаты российского парламента станет сам Слуцкий.

Он отметил, что российская делегация отправится на сессию ПАСЕ только в том случае, если будет введён запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в проекте заявки на имя председателя ПАСЕ Мори Паскье депутаты потребовали подтвердить полномочия делегации РФ в полном объёме. Они подчеркнули, что любые ограничения для российской стороны неприемлемы.