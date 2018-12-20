Оппозиция идёт на поклон

https://news.ru/storage/news/666cb88973c052b59d70d44d4e33a5b0/d7b91270-e360-4970-8d8e-d6162bdfc085_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Зюганов и Жириновский просят президента о возобновлении консультаций

Лидеры системной оппозиции, усмирив свою гордыню, просили президента о возобновлении прежде регулярных встреч в формате консультаций. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил факт такого обращения. И надо полагать, контакты такого уровня в ближайшее время всё-таки возобновятся. В конце концов, такая процедура — часть нашего политического процесса. И вряд ли власть заинтересована в дальнейшей радикализации той же компартии, а такой риск может возрасти, если упорно её отталкивать.

Понятно, почему такие рандеву в Кремле или в Завидово прервались. Наверху были неприятно поражены успехом оппозиции сразу в нескольких субъектах Федерации, который не вписался в негласные договорные отношения, которые многие годы существовали между действующей властью и официальной оппозицией. При том, что все понимали: успех и на губернаторских выборах, и на выборах в региональные законодательные собрания порождён, прежде всего, рядом непопулярных социальных мер, вызвавших отторжение у населения. А не какой-то сверхактивностью коммунистов или жириновцев.

Но, тем не менее, Кремль нашёл вариант мирно выразить оппозиции своё неудовольствие, полагая, видимо, что она могла бы не так жёстко педалировать слабые стороны партии власти в новых условиях. Так или иначе, постоянные встречи и консультации нужны обеим сторонам.

Власть при всех явных противоречиях находит реальную поддержку у оппозиции своей внешней политикой. На этом фронте каких-то серьёзных разногласий не замечено. И это немаловажно, учитывая непростую внешнеполитическую ситуацию страны. В конце концов, и у оппозиционных партий есть некоторые налаженные связи в Европе, в Японии, в Индии.

Kremlin.ru Встреча с руководителями парламентских фракций

Для оппозиционных парламентских партий, в первую очередь для их стареющих лидеров, такие встречи с президентом подтверждают их престиж и статус в море других мелких политических структур. И, что греха таить, оказывают влияние и на позиции партийных спонсоров, которые получают лишнее подтверждение того, что финансирование таких партий — вещь не только безопасная, но и полезная.

Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что будущие встречи (такие «межпартийные саммиты») состоятся в несколько ином внутриполитическом контексте. Оппозиция расширила своё представительство на региональном уровне. И, судя по экономическим прогнозам, именно власти может понадобиться поддержка системщиков в обстановке падения жизненного уровня и экономической стагнации. Думается, президентская реплика «Мы же не хотим, чтобы было как в Париже?» также получит своё развитие на будущих консультациях. В обмен оппозиция, прежде всего КПРФ, может пообещать контролировать накал протеста, роста которого ждут по весне. Но при условиях смягчения законодательства о проведении митингов и шествий.

Словом, такое взаимодействие нужно и партиям, и президентской администрации, контакты с которой у оппозиционеров не прерывались. Да и стране в целом. Если некоторые предложения нельзя провести через Госдуму, то их можно «пробить» в ходе прямых контактов в Кремле.