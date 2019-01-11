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Оппозиция Гвинеи обвинила посла РФ в подрыве суверенитета

Jeremy Hunter/Exclusivepix Media/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Оппозиция Гвинеи раскритиковала заявления российского посла. Дипломат Александр Брегадзе в эфире гвинейского телевидения предложил изменить конституцию республики и позволить действующему 80-летнему президенту Альфе Конде баллотироваться на третий срок.

«Конституция — это не догма, Библия или Коран», — приводит слова Брегадзе Reuters.

Однако оппозиция Гвинеи возмутилась подобными заявлениями, обвинив Брегадзе в попытке подрыва суверенитета республики.

«Мы осуждаем позицию, занятую российским послом», — сказал представитель главной оппозиционной партии Гвинеи «Союз демократических сил Гвинеи» (UFDG) Усман Гауаль Диалло.

Диалло подчеркнул, что в Конституции Гвинеи чётко прописаны правила о недопустимости третьего президентского срока и они не допустят попыток изменить главный документ страны.

«В любом случае он (глава государства) не может оставаться у власти ни на минуту после 11 октября 2020 года», — заявили в организации Balai Citoyen, которая борется против предоставления Конде третьего срока.

Альфа Конде возглавляет Гвинею с 2010 года. В 2015 году он был избран на второй срок, который истекает в следующем году.

Ранее News.ru писал о задержании в Москве молодых граждан Гвинеи, которые учатся в Российском государственном геологоразведочном университете. 


#россия #ПОСОЛ #гвинея
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