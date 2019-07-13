https://static.news.ru/photo/4de0f9f8-a625-11e9-b7a7-fa163e074e61_1024.jpg Председатель парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии Георгий Ломия, член фракции Ада Маршания и заместитель председателя Комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Нато Чхеидзе . Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/Creative Commons Attribution 4.0 International

Депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломия прилетел в Москву для переговоров с российскими коллегами. В программе визита встречи с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.

Да, я уже в Москве! Прилетел, — сообщил РИА Новости сам политик.

По его словам, ещё два члена делегации — депутат парламента Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе — прибудут в Москву утром 15 июля.

О предстоящем визите в Facebook ранее сообщила лидер партии, вице-спикер парламента Ирма Инашвили. Она отметила, что ранее удалось договориться о возможной отмене виз для граждан Грузии в РФ, «очень позитивно рассматривались и другие важные» для Грузии вопросы.

10 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла заседание палаты заявлением о Грузии и обращением к её жителям. По мнению политика, антироссийскую истерию в стране нагнетают третьи силы, инспирированные США. Она призвала народ Грузии не дать радикалам отнять общее с Россией прошлое, многовековую дружбу двух стран.

Межгосударственная обстановка вновь накалилась 20 июня, когда в Тбилиси проходила Межпарламентская ассамблея православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

В итоге сотни людей вышли на акцию протеста. Россия запретила авиасообщение с Грузией. Демонстрации в Тбилиси продолжались больше двух недель.

Апофеоз конфликта пришёлся на 7 июля, когда грузинский журналист в прямом эфире обматерил президента Владимира Путина. Официальный Тбилиси назвал произошедшее провокацией со стороны беглого президента Михаила Саакашвили.

В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако Путин заявил, что это чрезмерная реакция. После этого в грузинском парламенте заговорили о возможности восстановления отношений между странами, писал News.ru.