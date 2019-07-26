Политика не заканчивается с московскими выборами, которые отнюдь не выглядят решающими для судеб всей страны. Тем не менее, внесистемщики идут сейчас на откровенное столкновение с законом и властью, словно в последний и решительный бой. Но стоит ли их упорство и склонность к скандальной игре свеч?

Ведь на днях Элла Памфилова была с ними откровенной: мол, мне тоже во многом не нравится наше избирательной законодательство, и сама старалась его изменить. Но на нынешний момент это данность, которой приходится следовать. Как говорится, закон суров, но это закон.

Однако в субботу «отказники» собираются идти на пролом, выйти на Тверскую, перекрыть её, устроить несанкционированный шабаш в центре столицы. Зачем? Они что, надеются таким образом испугать до икоты столичную избирательную комиссию? Это вряд ли. Привлечь внимание мировой прогрессивной общественности? Так, как принято говорить, вашингтонский обком уже в курсе. Тогда зачем?

Создается впечатление, что внесистемщики и сами не могут толком объяснить суть готовящегося демарша. Их впечатлил массовостью митинг на проспекте Сахарова, что прошёл в прошлую субботу. Однако тогда и там собрались далеко не только их классово сочувствующие. Там было немало и коммунистов, которые потом посчитали себя обделёнными — им слова так и не дали. Хотя и обещали. И просто любопытствующая публика. Митинг-то был санкционирован властями по заявке полумифической либертарианской партии. В эту субботу от той массовости останется только тень. Хотя Владимир Жириновский уже воспользовался предлогом и заговорил о нашей цветной революции.

Сергей Лантюхов/News.ru

Но никаких революций не будет. А вот в ловушку внесистемщики могут себя загнать. Ведь их уже вызвали на допросы и, думаю, чётко предупредили: ваши действия идут вразрез с действующим законодательством, карающим за незаконное давление на избирательные комиссии. А потому вслед за выходом на Тверскую могут последовать и предусмотренные законом меры — вплоть до открытия уголовных дел и вынесения пока условных приговоров.

И в результате нынешние «отказники» рискуют надолго остаться в таком статусе, потеряв по примеру Навального или Удальцова возможности баллотироваться и в будущем. Включая и выборы в Госдуму, которые уже не за горами. Всего-то через два года. К тому времени и обстановка в стране и само законодательство могут измениться. Так стоит ли дергать тигра за усы?

Правда, в последнее время часто говорят, что наши внесистемные оппозиционеры борются не за власть, а с любой властью. Тогда да. Все их скандалы вполне укладываются в такую логику.