https://static.news.ru/photo/00cc8f54-a72b-11e9-b5a2-fa163e074e61_1024.jpg Илья Яшин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава столичного Красносельского округа Илья Яшин сообщил, что ему официально отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. По его словам, основанием такого решения избирательной комиссии стало якобы превышение брака в подписных листах.

Политик отметил, что представители Мосгоризбиркома проигнорировали все аргументы, отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи, и не стали слушать избирателей, пришедших на заседание. Член комиссии Дмитрий Реут заявил, что нет оснований не верить экспертам.

Ну то есть, если эксперт говорит, что вы вносили данные в подписной лист не сами, то вы просто не имеете шансов доказать обратное. Мнение эксперта важнее заявления самого избирателя, — пояснил Яшин.

По словам оппозиционера, вторым поводом для отказа в регистрации стала жалоба спойлера из «Парнас», которого просто используют в качестве «сливного бачка». Согласно заявлению, Яшин ссылался на сайте муниципального округа на свои видео в Youtube, что, по мнению комиссии, является использованием административного ресурса.

«Единая Россия» в лице Касамары, за которую чиновники расклеивают агитационные плакаты в торговых сетях, а советники управ собирают подписи, не использует административный ресурс. А я использую, — возмутился глава Красносельского округа.

Действия Мосгоризбиркома он назвал плевком в лицо избирателям и зашкаливающим цинизмом. Яшин в своём Facebook подчеркнул, что готовит апелляцию на незаконное снятие его с выборов.

Ранее News.ru писал, что глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отказался общаться с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму в присутствии журналистов. Вместо этого он предложил им личный приём, от такого формата отказались уже претенденты на депутатские мандаты.