https://static.news.ru/photo/57fe7d42-a7f7-11e9-a570-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой получила от неё список для обмена заключёнными. Он состоит из 35 россиян.

Мы договорились определённым образом, что, обменявшись списками, мы берём под контроль именно кейсы тех граждан, которые в списках есть: у меня 150, 35 — у Татьяны Николаевны, — заявила Денисова в эфире телеканала « Россия 24 ».

В свою очередь Татьяна Москалькова сообщила, что обмен списками способствует укреплению гуманитарного сотрудничества между двумя странами при «дефиците доверия и политической напряжённости».

Как писал News.ru, ранее Москалькова и Денисова наметили дорожную карту взаимодействия по возвращению граждан, удерживаемых на территориях России и Украины.