Руководитель фракции «Партия Роста» в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева не станет выставлять свою кандидатуру на выборах губернатора Северной столицы. Политик и экономист сосредоточится на выборах в Госдуму в 2021 году.
Также она займётся муниципальной кампанией 2019 года. Об этом рассказал зампред партии Виктор Звагельский, сообщает «
Дмитриева объяснила отказ выдвигать свою кандидатуру тем, что нет возможности преодолеть муниципальный фильтр.
Если идёт реально сильный кандидат, то фильтр не преодолеть, его можно получить только из рук власти. <...> А играть в спарринг-партнёра для кандидата от власти — это не линия «Партии Роста». Можно, конечно, выдвинуться и скандалить, но зачем? — заявила Дмитриева.
Ранее News.ru сообщал, что социологические службы проводят негласные исследования рейтингов потенциальных соперников врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на будущих выборах. Их интересует уровень популярности возможных участников выборов, профиль которых не столь очевиден. В частности, Михаила Амосова, который не так давно покинул ряды «Яблока», Олега Нилова, который может представлять в сентябре «Справедливую Россию», и Олега Капитанова от ЛДПР.