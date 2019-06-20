Оксана Дмитриева Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Руководитель фракции «Партия Роста» в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева не станет выставлять свою кандидатуру на выборах губернатора Северной столицы. Политик и экономист сосредоточится на выборах в Госдуму в 2021 году.

Также она займётся муниципальной кампанией 2019 года. Об этом рассказал зампред партии Виктор Звагельский, сообщает «Интерфакс».

Дмитриева объяснила отказ выдвигать свою кандидатуру тем, что нет возможности преодолеть муниципальный фильтр.

Если идёт реально сильный кандидат, то фильтр не преодолеть, его можно получить только из рук власти. <...> А играть в спарринг-партнёра для кандидата от власти — это не линия «Партии Роста». Можно, конечно, выдвинуться и скандалить, но зачем? — заявила Дмитриева.

Ранее News.ru сообщал, что социологические службы проводят негласные исследования рейтингов потенциальных соперников врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на будущих выборах. Их интересует уровень популярности возможных участников выборов, профиль которых не столь очевиден. В частности, Михаила Амосова, который не так давно покинул ряды «Яблока», Олега Нилова, который может представлять в сентябре «Справедливую Россию», и Олега Капитанова от ЛДПР.

News.ru в соцсетях