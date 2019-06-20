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Акции протеста в Грузии, возникшие после инцидента в парламенте страны, были подготовлены заранее. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, с визита которого в Тбилиси начались протесты.

20 июня мы стали свидетелями экстремистской активности, выступлений против Межпарламентской ассамблеи православия, против парламентского диалога на основе православных ценностей, — цитирует Гаврилова РБК. Парламентарий заявил, что вместе со своими коллегами...