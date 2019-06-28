https://static.news.ru/photo/a1bb874c-999a-11e9-a6c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Официальная часть саммита «Большой двадцатки» в Осаке завершилась торжественным приёмом в честь глав государств и концертом. На мероприятие были приглашены лидеры и их супруги.

Торжественный вечер организовали в Доме приёмов Осакского замка – одного из самых знаменитых и масштабных самурайских замков Японии. Гостям будут показаны несколько сценок одного из традиционных японских театров Кёгэн, а также музыкальные номера, передаёт ТАСС .

Перед открытием торжества состоялась церемония фотографирования, во время которой высокопоставленные гости G20 обменивались репликами и шутками.

После торжественного вечера у президента России Владимира Путина запланированы встречи с лидерами Франции и Южной Кореи.

Ранее News.ru писал, что в ходе саммита G20 президент России встретился с американским коллегой Дональдом Трампом, а также с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В планах российского лидера – переговоры с главами Китая, Индии и Египта.