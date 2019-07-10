https://static.news.ru/photo/1c6254f0-a321-11e9-ad6d-fa163e074e61_1024.jpg Максим Ликсутов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ежемесячный оклад вице-мэра Москвы Максима Ликсутова после уплаты налогов составляет 181 тысячу рублей. И это незначительная часть его годового дохода.

О своей зарплате чиновник рассказал, отвечая на вопрос корреспондента BBC . По словам Ликсутова, его денежное содержание за работу в мэрии также включает надбавки за доступ к гостайне, ненормированный рабочий день и прочие. Уточнить размер всего денежного довольствия он не смог.

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Из декларации сотрудника столичной мэрии следует, что всего за 2019 год он заработал 19,9 млн рублей. Таким образом, годовой оклад чиновника составляет лишь одну девятую часть его итогового дохода.

Говоря о совокупном доходе в почти 20 млн, Ликсутов отметил, что в него входит продажа имущества и другие доходы, «учитывая прошлую жизнь [в бизнесе]». По итогам 2018 года он стал самым богатым среди заместителей мэра российской столицы.

Для сравнения: заммэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков задекларировал доход в 8,1 млн рублей. У него есть земельный участок в 1,5 тысячи кв. м, дачный дом, половина доли в квартире площадью 174 кв. м, а также дачные постройки и машино-место.

А вице-мэр по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в 2018 году имел доход в 8,8 млн рублей. Глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина заработала 7,2 млн рублей, писал News.ru.

В московскую мэрию Ликсутов пришёл в 2011 году и стал курировать вопросы транспорта и развития дорожной инфраструктуры. В прошлом у чиновника был транспортный бизнес, в том числе он был гендиректором «Аэроэкспресса».