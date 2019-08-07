https://static.news.ru/photo/7c2059c2-b9a7-11e9-92ef-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

У сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) блогера Алексея Навального следователи провели серию обысков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром в четверг были проведены обыски у сотрудников ФБК Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина, — сказал собеседник ТАСС .

Следственные действия связаны с делом ФБК об отмывании денег, пояснил источник. Он напомнил, что ранее СК РФ возбудил уголовное дело о легализации средств на сумму 1 млрд рублей сотрудниками фонда Навального.

Следователи полагают, что имеющие отношение к деятельности ФБК лица с января 2016 года по декабрь 2018 года получили крупную сумму от третьих лиц в рублях и иностранной валюте. СК считает, что средства были получены преступным путём.

После этого сотрудники фонда Навального перевели деньги на расчётные счета и таким образом их отмыли.

Ранее News.ru писал, что силовики проверили счета бывшего главы политического штаба Навального Леонида Волгова, бывшего директора фонда Романа Рубанова, бухгалтера Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади и руководителя социальной службы Анны Бирюковой. Тогда под подозрение попали и юристы организации Александр Помазуев и Евгений Замятин.