https://static.news.ru/photo/f5d2eed0-ae5b-11e9-b80e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

К кандидату в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова Александру Соловьёву также пришли с обыском. Об этом сообщил Павел Чиков, руководитель Международной правозащитной группы «Агора».

Правозащитник в своём Telegram-канале сообщил, что обыск также проходит у Николая Баландина. По словам Чикова, Геннадий Гудков и Юлия Галямина получили вызовы на допрос

Как писал News.ru, обыски проводятся в квартирах Дмитрия Гудкова и директора ФБК Ивана Жданова. По словам отца Дмитрия Гудкова, полицейские ищут агитационные материалы, связанные с проведением митинга 27 июля.

Ранее стало известно, что оппозиционного политика Алексея Навального приговорили к 30 суткам ареста за призывы к участию в несогласованном митинге.

Следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 141 УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».