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Обвинения в шпионаже в адрес Пола Уилана подтверждены

Пол Уилан vk.com/paulnwhelan

Пол Уилан

политика [ версия для печати ]

В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что Пол Уилан обвиняется в шпионаже.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, сейчас бывший морпех США содержится в следственном изоляторе «Лефортово».

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России, то есть в шпионаже», — сообщила она.

Пол Уилан имеет четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады. Он был задержан ФСБ в России 28 декабря. В страну он въехал по американским документам.

Ранее News.ru писал о том, что Пол Уилан просит выпустить его под залог. Американец написал апелляционную жалобу на содержание под стражей. Его заявление зарегистрировали в Лефортовском суде Москвы.


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