Иногда предвкушение события сильнее впечатления от самого события. Вряд ли в анонсированной статье спикера нижней палаты «о вечно живой конституции» будут какие-то сногсшибательные откровения. Или подробные ответы на уже продолжительное время мучающие наше экспертное сообщество вопросы по поводу внесения изменения в основой закона страны в преддверии так называемого транзита власти.

Скорее всего, в тексте будут комплименты в адрес действующей конституции, которая позволила найти выход из нескольких кризисных ситуаций, с которыми сталкивалась страна в два последних десятилетия. Можно предположить, что материал будет содержать ссылки и на тот факт, что не все возможности, заложенные в основной закон, используются в полной мере. И некоторые зафиксированные полномочия представительных органов остаются как бы вне рамок нашей политической жизни. Без сомнения, статья должна содержать и некоторые рекомендации по поводу «тонкой настройки» конституции, которая, конечно, не догма, а руководство к активному действию.

Понятно, что любые предварительные гадания — дело крайне неблагодарное. Но то, что о появлении такого материала от имени одного из ведущих политиков страны было объявлено заранее, свидетельствует, что в окружении спикера немалая важность придаётся и самому факту подготовки статьи. Весомо и громко резервирующей собственную позицию самого Володина по важнейшему, в некотором смысле мировоззренческому для нынешней России вопросу.

Вячеслав Володин Сергей Булкин/News.ru

Ведь не секрет, что в последнее время Вячеслав Володин значительно активизировался, влияя и на формирование нашей внешнеполитической линии. Чего стоил эпизод с решительной поддержкой парламентом введения жёстких санкций против дерзкой Грузии. Причём, проявив полное уважение к решению президента, Володин, тем не менее, не переобулся в прыжке, подобно многим коллегам по политическому цеху, а как бы подвесил позицию Госдумы на случай дальнейших грузинских провокаций.

Собственно, давно в стране не было столь активного думского спикера, который не ограничивается формальным председательствованием на заседаниях. Тот самый случай, когда не место красит человека, а совсем наоборот. Недаром появились сведения, что команда спикера собирается, дескать, создать в регионах и свои собственные приёмные для более активной работы с населением.

Не знаю, заносят ли Володина в тайный список возможных преемников. У нас считается большой проблемой, если вас стали называть в числе возможных претендентов на ведущие государственные посты. Тут жди информационной атаки со стороны доброжелателей. Но очевидно, что человек, стоявший у организационных истоков «Отечества — Всей России», а затем и «Единой России», возглавлявший фракцию в парламенте, решавший вопросы внутренней политики в администрации президента (ОНФ — это его детище), а ныне ведущий работу парламента, был и остаётся одним из опытнейших политиков страны.

И видимо, статья, написанная для «Парламентской газеты», должна дополнить общие представления о его взглядах на набирающий ныне ход наш политический процесс. В конце концов, и по возрасту, и по опыту Володин явно останется в обойме и после 2024 года.