Встреча президентов двух ведущих ядерных держав — России и США — намечена на пятницу, 28 июня. Общение Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт в японском городе Осака в рамках саммита G20. Заранее согласованного протокола встречи нет, темы беседы определят сами президенты. Парламентарии России, представители комитетов по международным делам палат Федерального собрания в беседе с News.ru постарались предугадать наиболее вероятные темы общения двух мировых лидеров.

Депутаты склонны считать, что оба президента ничем не ограничены в выборе тем. Они могут затронуть любые аспекты как двусторонних отношений, так и отношений в рамках G20 или Россия-НАТО. Тема разговора может быть как абсолютно глобальная, так и связана с точечными экономическими или финансовыми решениями. Но, как правило, за один час рассмотреть большое количество тем невозможно, так что разговор сосредоточится на самых острых вопросах, где медлить нельзя, убеждён заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Будем надеяться, что встреча состоится. Темы уже заявлены. С российской стороны есть ожидание, что будет обсуждён вопрос и украинский, и по Ирану, и, возможно, по Сирии, и в целом по обеспечению глобальной стабильности, так как глобальная стабильность — это тема, которая не может быть рассмотрена без участия России. Это такие темы, как ситуация с выходом сначала Америки, а потом России из договора ДРСМД — об ограничении ракет средней и меньшей дальности, а также будущее договора СНВ-3. Россия и США обладают 90% запасов ядерного оружия. И мировая стабильность базируется на этом основании. Андрей Климов зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева направо) во время встречи в рамках 14-го саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в международном выставочном комплексе INTEX Osaka Михаил Метцель/ТАСС

Все парламентарии-международники, собеседники News.ru, сходятся во мнении, что темами встречи будут вмешательство в выборы-2020 в США, а также ситуация на Ближнем Востоке и Иране. Обсуждение таких тем нужно США для того, чтобы, «уходя, не уходить», уверена член комитета ГД по международным делам Елена Панина.

Для Трампа сейчас особенно важно обозначить тему Ближнего Востока и Сирии, потому что в последнее время активизировались действия ИГ (запрещённая судом в РФ организация), особенно в провинции Дайр-эз-Зор, где как раз американцы находятся. Ведь Америка должна была ещё в начала года вывести войска из Сирии, одержав якобы единолично победу над ИГ. Но войска США ещё там, и почему-то именно в Дайр-эз-Зор войска ИГ проявляют особую активность. Я думаю, что Трампу нужно будет провести переговоры, обозначить тему — совместную борьбу с терроризмом в Сирии, причём обозначить именно для того, чтобы остаться там. Уходить они оттуда не хотят. А в ситуации с Ираном Трамп явно захочет показать себя перед выборами эдаким «миротворцем». Ну и обязательно будет тема вмешательства в выборы, потому что Трамп должен после доклада Мюллера, в котором не удалось доказать, что Россия вмешивалась в прошлые выборы, приехать хоть с каким-то лицом из Осаки, «Со всей жёсткостью» он скажет, что, дескать, «указал России на недопустимость вмешательства в американские выборы». Но это, конечно, будет только игра на публику и прессу. Елена Панина член комитета ГД по международным делам

За последнее время со стороны американского президента мы видим много импульсивных шагов, но и стремление к контактам с российской стороной очевидно, заявил накануне саммита G20 член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Думаю, что будут подняты вопросы безопасности в контексте ДРСМД, кибербезопасность, сирийская и иранская проблематика. Возможно, американский президент инициирует обсуждение уже набившей оскомину темы вмешательства в выборы и ситуации вокруг Украины. От понимания сторонами важности обсуждаемых проблем, готовности исполнения достигнутых договорённостей, а также поддержки со стороны мирового сообщества возможных на предстоящей встрече решений зависит дальнейший вектор развития российско-американских отношений и выстраивание системы международного взаимодействия. Сергей Железняк член комитета ГД по международным делам

Сбудутся ли прогнозы экспертов-парламентариев — покажет встреча президентов.

G20 — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира. Она была создана в ответ на азиатский финансовый кризис конца 1990-х и растущее сознание того, что страны с развивающейся рыночной экономикой не были адекватно представлены в мировых экономических обсуждениях и принятии решений. На сегодняшний день саммиты G20 являются глобальным форумом для сотрудничества и консультаций по вопросам, относящимся к международной финансово-экономической системе.