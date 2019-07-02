https://static.news.ru/photo/741e0b7e-9cde-11e9-a12d-fa163e074e61_1024.jpg Рашид Нургалиев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что НАТО готовит условия для приведения к власти в отдельных странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подконтрольных Западу режимов. Этой цели Альянс планирует достичь, в том числе, посредством «цветных революций».

При этом Нургалиев отметил, что ОДКБ готова к плодотворному взаимодействию с блоком. Однако, по его словам, между организациями существуют противоречия, которые носят принципиальный характер.

Хочу подчеркнуть, что сотрудничество с НАТО третьих стран всегда имеет антироссийскую составляющую. Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока — посеять раздор с нашими союзниками по Организации, — подчеркнул Нургалиев в интервью « Российской газете ».

Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что НАТО отреагирует на инициативу ОДКБ по деэскалации напряжённости в Евроатлантике и Евразии. По его словам, открытое обращение стран-членов ОДКБ к Альянсу с предложением всерьёз заняться конкретными мерами урегулировании ситуации является «достаточно важным».