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Новым главой РУСАЛа снова стал иностранец

Жан-Пьер Тома Александр Рюмин/ТАСС

Жан-Пьер Тома

политика [ версия для печати ]

Вместо ушедшего Маттиаса Варнига пост председателя совета директоров ОК «РУСАЛ» занял француз Жан-Пьер Тома.

По словам представителей компании, он вступит в должность 1 января 2019 года. Ж.-П. Тома имеет долгую историю работы с Россией. При президентстве Николя Саркози он работал специальным представителем главы государства по развитию франко-российских отношений. Кроме того, он был членом советов директоров таких компаний, как «Курорты Северного Кавказа», Lazard Bank и РУСАЛ.

Ранее News.ru писал о том, что Маттиас Варнинг ушёл с поста главы одной из крупнейших в мире компаний по производству алюминия — РУСАЛ. Увольнение Варнинга было условием отмены санкций США против компании.


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