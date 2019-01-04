Новый американский шпион оказался похож на старого

https://news.ru/storage/news/f285b17c63ac56a0bbfcec0be08fd0cb/d4c24b6c-e974-407e-acf8-9406a0d0119e_850.jpg Снимок с видео/Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ/ТАСС

Шпионский скандал идёт по привычному сценарию

Уже замечено, что с 1999 года наши спецслужбы не задерживали по обвинению в шпионаже ни одного американца без дипломатического паспорта. Дипломата за шпионскую руку ловили лет пять назад. А вот последний штатский визитер с прикрытием простого заокеанского бизнесмена по имени Эдмонд Поуп был задержан в 1999 году.

И та ситуация была схожа с обстоятельствами ареста накануне нынешнего Нового года Пола Уилана. И в том, и в другом случае речь шла о бывших военных, преждевременно покинувших службу и ушедших в бизнес. Только Поуп был отставным капитаном ВМС США, а не морпехом. И начал он ездить в Россию еще с 1994 года. Так же, как и Уилан, Поуп неоднократно посещал наши пределы. Овладел, пусть и поверхностно, русским языком. Но для того, чтобы объясниться с собеседником лингвистического запаса хватало.

Видимо, так же, как и Поуп, Уилан задолго до своего провала попал под колпак наших спецслужб, не поверивших, что заокеанский визитер просто очарован нашими золотыми куполами и жить не может без того, чтобы время от времени ни подышать чистым российским воздухом. Правда, цель Поупа была масштабнее. Он вплотную интересовался корабельной ракетой «Шквал», которая, будучи разработанной ещё в СССР, по своим характеристикам в то время слыла такой же сенсацией, как нынешняя ракета «Кинжал» или блок «Авангард».

Тогда же контрразведчики даже сняли момент переговоров Поупа с нашим специалистом, который участвовал в разработке «Шквала». Иными словами, все доказательства вины были собраны и тщательно задокументированы. Собственно, и Уилан попался со своей флешкой с именами засекреченных сотрудников так, что возразить особо нечего.

Однако кампания, что сейчас в США начинает раскручиваться вокруг имени Уилана, очень напоминает ту, в центре корой оказался Поуп. Снова речь идет о том, что пойманный фактически за руку ни к каким спецслужбам отношения не имеет. И вообще, он мелкий воришка, с которым никто дела иметь не стал бы. И брат клянется, чуть не на библии, что Пол не может быть шпионом. И газеты приводят факты вдруг ставшей известной биографии Уилана. Хотят все знают, как в Америке пекутся о сохранении персональных данных.

К слову, интересные детали связаны с его гражданством. Известно было, что Уилан проживает в США. Затем появилась информация, что у него есть и канадский паспорт. И вдруг выясняется, что он еще и подданный британской королевы. Ощущение, что у скромного специалиста по безопасности набор «ксив», как у Бонда.

Впрочем, вполне можно допустить, что обоих отставников использовали втёмную, просто предложив хороший гонорар за доставку нужной информации. А значит, сходства в этих делах ещё больше.

Но в деле Поупа был еще один сильный аргумент. Как только его поймали с поличным, мгновенно выяснилось, что он страдает некоей неизлечимой болезнью, о которой, дескать, российские врачи вообще никакого представления не имеют. А потому тюремное заключение стало бы синонимом убийства невинного, как младенец, американского гражданина. И Поупа, формально осудив, через полгода отпустили на все четыре стороны. Говорят, и болезнь его на родине вроде как даже значительно облегчилась.

Вопрос о том, как это столь больного человека негуманно вовлекли в шпионские игры, за океаном не возникал.

Правда, тогда отношения с США были на другом качественном уровне. И фактическая амнистия Поупа была показательным жестом доброй воли. Ныне дела со Штатами ведутся в ином ключе. Но, кажется, что на удаленном доступе и у Уилана вполне могут диагностировать нечто смертельное, ведущее свой отсчет от его командировки в Ирак.

И уж тут начнется педалирование соображений высшего гуманизма на фоне воспоминаний о жутком русском ГУЛАГе. Сценарии защиты провалившихся неудачников всегда схожи.