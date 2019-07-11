Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с его российским коллегой Владимиром Путиным главной темой обсуждения было освобождение украинских моряков, задержанных в Керчи.

Он отметил, что речь зашла и о других содержащихся в России украинцах. Кроме того, главы государств высказались в пользу продолжения переговоров в «нормандском формате». Об этом рассказала пресс-служба украинского лидера,...