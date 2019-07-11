Михаил Развожаев, который накануне был назначен президентом Владимиром Путиным врио губернатора Севастополя, в ближайшее время вылетит в город и приступит к исполнению вверенных ему главой государства обязанностей.
Как рассказал журналистам новый исполняющий обязанности глава города, для него назначение большая ответственность.
Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев, — цитирует Развожаева «Говорит Москва».
Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который сам попросил о сложении полномочий, писал News.ru.