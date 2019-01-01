Новый год президента

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Визит Путина в Магнитогорск сочетает чисто человеческие и политические мотивы

Да, 2019 год, который и так ожидали с некоторой тревогой, начался недобро. Второй раз президент был вынужден отказаться от традиционного празднования в Сочи и, развернув буквально в воздухе самолёт, прибыть на место катастрофы в Магнитогорске. Последний раз встречать Новый год в столь экстремальной ситуации ему пришлось пять лет назад, в Хабаровске, когда край просто затопило.

Критический парадокс нынешней ситуации заключается в том, что вместо ожидаемых техногенных катастроф в промышленности, по причине изношенных коммуникаций и оборудования, слабым местом раз за разом оказываются жилой сектор и, как принято говорить, места массового скопления. Пожар в «Зимней вишне», и вот очередной взрыв бытового газа.

Причины газовых взрывов, прокатившихся в последние годы по всей стране, хорошо известны. Это и общий износ системы, и безответственные действия некоторых горе-потребителей, и халатность контролирующих техническое состояние инстанций. И даже падающая кредитоспособность населения, которое не может позволить себе менять газовое оборудование в квартирах, а то и просто оплачивать счета. И как показывает практика, выход из такой патовой ситуации пока не виден, а значит, риск подобных катастроф сохраняется.

Иными словами, президент со своей командой сталкивается с ситуацией «управления кризисом». Почти как в экономике в целом. И массированный властный десант под его управлением, что высадился нынче в Магнитогорске, — это рутинная попытка разобраться со следствием очередной катастрофы, но не шаг на пути к их полному устранению. Тот самый случай, когда где тонко, там и рвётся.

Пресс-служба МЧС по Челябинской области

Понятно, что визит президента в металлургическую столицу носит не только характер выражения его человеческого сочувствия, но это и вполне политический жест, демонстрирующий, что глава государства не отрывается от народа, от его бед и проблем. Это в первый год своего правления Владимир Путин мог себе позволить не прекращать своего отдыха на юге, когда терпела катастрофу подводная лодка, и сообщать, что «она утонула».

Теперь, после 19 лет правления, любая катастрофа напрямую связывается с именем главы государства. А потому его присутствие на месте очередной трагедии носит в некотором смысле ритуальный характер. Более того, опыт подсказывает, что даже выполнение самых строгих указаний по оказанию помощи пострадавшим нуждается в последующем строжайшем контроле. Иначе выясняется, как в случае с восстановлением жилищ после наводнения в Ставропольском крае, что помощь оказана не всем и по жалобам приходится разбираться с нерадивыми губернаторами.

Так что все наши проблемы обычно имеют продолжение на уровне исполнителей. И дай бог, чтобы катастрофа в Магнитогорске стала исключением.

Ну, а рейтинговых очков приезд в город металлургов Путину вряд ли прибавит. Другое дело, что визит снивелирует волну возможного негатива. Все же видят, что президент хотя бы в курсе проблем.