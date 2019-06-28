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Представители Крыма выступили на 41-й сессии Совета по правам человека ООН. Они потребовали восстановить права русских на Украине, в Эстонии, Латвии, Польше и ряде других стран Восточной Европы.

Мы сказали, что требуем, чтобы русским в странах Балтии, прежде всего Эстонии и Латвии, а также на Украине были предоставлены такие же права, как мы предоставляем крымским татарам и украинцам...