Здравоохранение, агропром и экология — вот те проблемы в Ингушетии, над которыми правительству региона надо усердно работать. Об этом журналистам заявил назначенный накануне президентом России врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.
Буду встречаться с председателем правительства [республики], буду задавать вопросы, касающиеся сельского хозяйства, здравоохранения и экологии, того, что у нас происходит в строительстве, — цитирует Калиматова ТАСС.
По мнению нового руководителя Ингушетии, такие векторы развития региона в зоне особого внимания деятельности правительства, ведь они напрямую касаются качества жизни граждан.
Будем изучать глубоко каждое направление, — отметил он.
Ранее президент Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион Юнус-Бека Евкурова и назначил нового руководителя, писал News.ru.