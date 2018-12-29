Новогодние хлопоты не пустили Лукашенко на хоккей с Путиным

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Президент РФ Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от участия в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Белорусского лидера пригласил составить компанию президент РФ Владимир Путин.

«Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много», — заявил Путин после хоккейного матча.

Лидеры двух стран договорились встретиться после Нового года. Будет возможность и «поиграть вместе и покататься на лыжах», отметил Путин.

29 декабря президенты РФ и Белоруссии провели переговоры в Кремле.

Вечером в субботу Владимир Путин вышел на лёд в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Глава государства привычно выступал под 11-м номером, а компанию ему составляют министр обороны Сергей Шойгу, а также члены Совета легенд Ночной лиги, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба Ночной хоккейной лиги, писал News.ru.