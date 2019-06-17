Михаил Бабич, один из ньюсмейкеров последних месяцев, наконец, получил новое назначение. Эксперты, видимо, ещё будут спорить, в какой мере пост заместителя министра экономического развития можно с читать адекватным наработанному опыту и статусу в недавнем прошлом не только посла в Белоруссии, но и полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Но сейчас важен не сам пост, но тематика, которая будет закреплена за Михаилом Бабичем. А фактически в Москве он продолжит дело, начатое с известным шумом и протестами в Минске.

Поскольку порученный ему аудит всего комплекса договорённости со странами СНГ, неминуемо в значительной степени включает и продолжение линии, которую он с таким напором проводил в Белоруссии. Более того, не исключено, что именно на белорусское направление будет сделан основной акцент в его работе. К слову, сейчас в самом Минске шутят по поводу замены посла Бабича на бывшего сенатора Дмитрия Мезенцева. Мол, вместо жёсткого следователя прислали доброго, но сути российской политики в отношении Белоруссии это не поменяет.

Ясно, что Москва не отступит от своей позиции, базирующейся на чётких требованиях к команде Лукашенко выполнять положения союзного договора, заключённого ещё в девяностых, и приступить, наконец, вместо имитации к реальному углублению двусторонней экономической интеграции. В противном случае, речь может идти о сокращении традиционных российских разноплановых субсидий, на которых во многом и держится белорусская экономика.

Александр Лукашенко Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Так что, в целом, новое назначение Бабича подтверждает лишний раз, что его работой в Минске довольны, поскольку он четко выполнил те инструкции, которые ему были даны в Кремле. Теперь он будет во многом заниматься тем же самым только из стен ведущего экономического министерства. Не исключено, что ему просто придётся находить общий язык и координировать свои усилия сразу с несколькими президентскими помощниками, которые в своей деятельности так или иначе касаются проблем взаимоотношений с постсоветскими странами. В частности, речь идет о Ушакове. Суркове и Белоусове.

Однако это вопрос, вероятно, был технически согласован ещё до самого формального назначения. Ну, а насколько нынешняя позиция Бабича временная и можно ли её считать стартовой площадкой для новых назначений, как приято говорить, покажет. Но в том, что Бабич, которого реального примеривали сразу к нескольким должностям, входит в высший президентский резерв, сомнений нет.