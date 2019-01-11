Новак намерен участвовать в экономическом форуме в Давосе

https://news.ru/storage/news/0e2b2c4d61dd99d04138ed5d4c6f153c/1ed4f910-45fb-4ae6-9148-f095627db045_850.jpg Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Александр Новак

Глава Министерства энергетики России Александр Новак примет участие во Всемирном экономическом форуме (The World Economic Forum), который пройдёт в Давосе.

По словам представителя ведомства, в данный момент идёт проработка программы его встреч и выступлений.

«Министр планирует принять участие в форуме», — сообщил представитель министерства.

Новак ранее уже говорил, что собирается встретиться на форуме со своим американским коллегой Риком Перри. Давосский форум будет проходить с 22 по 25 января.

Ранее News.ru писал о том, что Россия потенциально может нарастить производство нефти на 10–15 млн тонн. Такую оценку дал глава Минэнерго Александр Новак.