Новак намерен участвовать в экономическом форуме в Давосе

Глава Министерства энергетики России Александр Новак примет участие во Всемирном экономическом форуме (The World Economic Forum), который пройдёт в Давосе.
По словам представителя ведомства, в данный момент идёт проработка программы его встреч и выступлений.
«Министр планирует принять участие в форуме», — сообщил представитель министерства.
Новак ранее уже говорил, что собирается встретиться на форуме со своим американским коллегой Риком Перри. Давосский форум будет проходить с 22 по 25 января.
Ранее News.ru писал о том, что Россия потенциально может нарастить производство нефти на 10–15 млн тонн. Такую оценку дал глава Минэнерго Александр Новак.