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Новак намерен участвовать в экономическом форуме в Давосе

Александр Новак Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Александр Новак

политика [ версия для печати ]

Глава Министерства энергетики России Александр Новак примет участие во Всемирном экономическом форуме (The World Economic Forum), который пройдёт в Давосе.

По словам представителя ведомства, в данный момент идёт проработка программы его встреч и выступлений.

«Министр планирует принять участие в форуме», — сообщил представитель министерства.

Новак ранее уже говорил, что собирается встретиться на форуме со своим американским коллегой Риком Перри. Давосский форум будет проходить с 22 по 25 января.

Ранее News.ru писал о том, что Россия потенциально может нарастить производство нефти на 10–15 млн тонн. Такую оценку дал глава Минэнерго Александр Новак.


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