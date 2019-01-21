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Нет места картам без Крыма

Джавахадзе Зураб/TASS

политика [ версия для печати ]
Сенаторы от полуострова готовят суровое наказание для отступников

Сенаторы от Республики Крым, Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, выступили инициаторами обсуждаемого сейчас в верхней палате парламента законопроекта, предусматривающего наказание за публикации карты России без Крыма. Или же карт, на которых полуостров окажется частью Украины. Фактически такое картографическое отступничество будет квалифицироваться как покушение на территориальную целостность страны.

Собственно, картографическая война вокруг статуса полуострова давно стала дополнительным фактом нашего соперничества с нынешним Киевом. Обе страны ревниво следят за любыми отображениями полуострова. Особенно, когда речь идет о разного рода коммерческих рекламных роликах массового потребления или буклетах международных компаний, которые тщательно маневрируют, дабы не потерять ни один из рынков. Ни в России, ни на Украине.

Теперь за новые географические фантазии предлагается карать как минимум штрафами. Конечно, для глобальных фармацевтов или косметологов любой штраф предпочтительнее ссоры с Киевом, а то и с Брюсселем. А потому у них всегда заготовлено несколько вариантов карт. Не ясно только, можно ли будет применять санкции к компаниям, которые публикуют карту Украины с Крымом вдали от наших рубежей? Иными словами, поместят в своем сюжете Крым в России, получат яростный протест от Киева. И тут же перекрасят полуостров в угоду тамошнему режиму и исключительно для местного телевидения. Манёвр отработанный. Но постепенное ужесточение мер, призванных примирить некоторых деятелей с географическими реалиями XXI века, может иметь и куда более далеко идущие последствия.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ведь если будет существовать четкое наказание за графическое искажение геополитических реалий, то как реагировать на продолжающиеся наши внутренние спекуляции насчет статуса Крыма? Когда наши верные «яблочники» не просто несут стилизованные карты с жевто-блакитным полуостровом, не просто печатают карту России без полуострова на своих листовках, но и при этом в своих выступлениях откровенно игнорируют волю населения полуострова, вернувшегося в родную гавань. Как на это реагировать?

За карту штрафовать, а призывы вернуть полуостров киевскому режиму игнорировать. Во всяком случае, на нашей памяти никто не был обвинен в покушении на территориальную целостность страны на почве ностальгии по украинскому Крыму. Ни лидеры «Яблока», ни Собчак. Хотя тезис о незаконности возвращения полуострова был одним из тезисов их предвыборной программы.

Как говорится, надо быть последовательными. Может, тогда принять специальный закон, вводящий реальные наказания в целом за непризнание Крыма частью России? А то ведь не зря говорят, что политические карты раскрашиваются кровью. Лучше такие потуги гасить в зачатке.


#украина #россия #крым
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