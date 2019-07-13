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Безопасность на несанкционированном митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму обеспечивают в том числе и девушки-полицейские. Оцепления на акции нет.

Мероприятие началось на Пушкинской площади. Перед собравшимися выступили Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие независимые кандидаты. Затем участники демонстрации двинулись к зданию мэрии Москвы. Они скандируют «Это наш город» и «Допускай».

Вместе с ними к столичной мэрии прибыли и дополнительные силы полиции.

14 июля Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Согласно его данным, четверо из них — Михаил Орлов от партии «Коммунисты России», Владимир Путь от «Возрождения аграрной России» и самовыдвиженцы Иван Чинаров и Виталий Серуканов — выдвигали свои кандидатуры по восьмому избирательному округу.

В 13-м округе в регистрации отказали Михаилу Корнееву, представляющему партию «Национальный курс», а в 28-м и 30-м округах — самовыдвиженцам Ирине Собяниной и Вере Дегтярёвой.

С такой же проблемой столкнулись Алексей Алексеев от 41-го округа и Александр Руденко, выдвигавшийся по 42-му избирательному округу. Оба они являются самовыдвиженцами.

Кроме того, кандидату по 43-му округу Любови Соболь также отказано в регистрации, так как Мосгоризбирком выявил в собранных ею подписях брак выше допустимого.

Ранее News.ru писал о том, что партии, которые не были зарегистрированы на выборах, смогут оспорить их итоги. Проект закона внесли в Госдуму. Планировалось, что комитет палаты по госстроительству рассмотрит его 10 июля.