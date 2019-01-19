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Немцев и французов ждут в Керченском проливе

Serguei Fomine/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Приезд французских и немецких экспертов для оценки ситуации в Керченском проливе может подтвердить соблюдение Россией норм судоходного права, заявил председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Так он прокомментировал предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель направить в район пролива европейских специалистов и оформить поездку в некий документ, который после надо будет согласовать с Украиной. Гемпель уверен, что Крыму скрывать нечего, пишет РИА Новости. Предложение лидера Германии он назвал «вполне разумным и правильным», но при условии объективной оценки происходящего.

«Приезд подобных специалистов только докажет строгое соблюдение Россией всех международных норм и правил судоходства», — добавил он.

Парламентарий также считает, что в район Керченского пролива неплохо было бы направить и украинских экспертов, но в данном случае нет никакой уверенности в их объективности и непредвзятости, учитывая враждебный настрой стороны.

«Мы уже неоднократно убеждались в том, что президент Украины и его команда не настроены на конструктивный процесс», — отметил Гемпель.

Депутат уверен, что в российско-германских отношениях победит прагматизм и желание выстраивать позитивный диалог.

Ранее News.ru сообщал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила отправить немецких и французских специалистов в Керченский пролив, где в ноябре прошлого года за незаконное пересечение российской территории были задержаны украинские моряки. Прошло уже больше месяца, но никакие эксперты так и не приехали.


#Франция #германия #керченскийпролив
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