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Небензя: избранный президент Мадуро не нуждается в защите РФ

Boris Vergara/dpa/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал последние события в Венесуэле.

«Я не считаю, что он нуждается в нашей защите (защите России. — Ред.). Он законно избранный президент, у него есть армия. Я думаю, он хорошо защищён», — сказал дипломат журналистам.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у России планы защищать Мадуро военными методами, Небензя сообщил, что ему об этом неизвестно.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро.

Ранее постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй заявил, что китайские власти выступают против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и просит международное сообщество уважать выбор народа Боливарианской Республики.


#мадуро #дипломатия #Небензя
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