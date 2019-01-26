Небензя: избранный президент Мадуро не нуждается в защите РФ

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал последние события в Венесуэле.
«Я не считаю, что он нуждается в нашей защите (защите России. — Ред.). Он законно избранный президент, у него есть армия. Я думаю, он хорошо защищён», — сказал дипломат журналистам.
Отвечая на вопрос о том, есть ли у России планы защищать Мадуро военными методами, Небензя сообщил, что ему об этом неизвестно.
23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро.
Ранее постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй заявил, что китайские власти выступают против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и просит международное сообщество уважать выбор народа Боливарианской Республики.