Партии, которые не были зарегистрированы на выборах, смогут оспорить их итоги. Проект закона внесли в Госдуму, комитет палаты по госстроительству рассмотрит его 10 июля.
На данный момент, если партия не была зарегистрирована и не смогла участвовать в выборах из-за доказанных нарушений со стороны членов избиркомов, они не могут оспаривать итоги выборов через суд.
Предлагается дополнить избирательный кодекс частью, которая в таких случаях позволит партиям обращаться в суд, информирует «
Как ранее писал News.ru, сотрудники Мосгоризбиркома приступили к проверке подписей, которые сдали кандидаты в депутаты Мосгордумы. В результате нескольких кандидатов заподозрили в фальсификации. В числе подозреваемых оказались оппозиционеры Любовь Соболь и Илья Яшин.