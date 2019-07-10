https://static.news.ru/photo/23a53a42-a2dc-11e9-9ad5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Партии, которые не были зарегистрированы на выборах, смогут оспорить их итоги. Проект закона внесли в Госдуму, комитет палаты по госстроительству рассмотрит его 10 июля.

На данный момент, если партия не была зарегистрирована и не смогла участвовать в выборах из-за доказанных нарушений со стороны членов избиркомов, они не могут оспаривать итоги выборов через суд.

Предлагается дополнить избирательный кодекс частью, которая в таких случаях позволит партиям обращаться в суд, информирует « Парламентская газета ».

Как ранее писал News.ru, сотрудники Мосгоризбиркома приступили к проверке подписей, которые сдали кандидаты в депутаты Мосгордумы. В результате нескольких кандидатов заподозрили в фальсификации. В числе подозреваемых оказались оппозиционеры Любовь Соболь и Илья Яшин.