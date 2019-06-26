Николай Красильников назначен новым послом РФ в Зимбабве. Российскую дипмиссию в Брунее возглавил Владимир Гончаренко.
Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Красильников на новом посту заменил Сергея Бахарева. Гончаренко занял место освобождённого от должности Владлена Семиволоса.
Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся «на полях» саммита G20 в Осаке 28 июня после обеда.