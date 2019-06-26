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Президент России Владимир Путин в ходе саммита G20 в Осаке намерен встретиться, помимо американского коллеги Дональда Трампа, с лидерами ещё пяти государств. Так, запланированы переговоры с президентом Франции, британским премьер-министром, а также с лидерами Китая, Индии и Египта. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

По его словам, повестка встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном включает вопросы выполнения Минских соглашений на Украине с учётом действий её нового руководства, Сирию и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)...